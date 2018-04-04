«Салават Юлаев» объявил об отставке главного тренера

«Салават Юлаев» иприняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, информирует пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Николай Цулыгин.

В сезоне 2017/18 «Салават Юлаев» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на Востоке. В 56 матчах регулярного сезона уфимцы набрали 93 очка, выиграв 26 игр в основное время, четыре — в овертайме и одну по буллитам. Команда проиграла 20 матчей в основное время, потерпела два поражения в овертайме и три — по буллитам.

В плей-офф «юлаевцы» выбыли на стадии полуфинала конференции. В первом раунде уфимский клуб победил «Авангард» 4-3 в серии, во втором круге – проиграл «Трактору» 3-4.