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    «Салават Юлаев» объявил об отставке главного тренера

    Салават Юлаев КХЛ
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    Эркка Вестерлунд
    На фото:Эркка Вестерлунд
    «Салават Юлаев» и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, информирует пресс-служба клуба.

    Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Николай Цулыгин.

    В сезоне 2017/18 «Салават Юлаев» выиграл дивизион Чернышева и занял второе место на Востоке. В 56 матчах регулярного сезона уфимцы набрали 93 очка, выиграв 26 игр в основное время, четыре — в овертайме и одну по буллитам. Команда проиграла 20 матчей в основное время, потерпела два поражения в овертайме и три — по буллитам.

    В плей-офф «юлаевцы» выбыли на стадии полуфинала конференции. В первом раунде уфимский клуб победил «Авангард» 4-3 в серии, во втором круге – проиграл «Трактору» 3-4.

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