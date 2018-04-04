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    «Авангард» продлил контракт с нападающим

    КХЛ Авангард
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    Никита Самохвалов
    На фото:Никита Самохвалов
    Омский «Авангард» подписал новый контракт с нападающим Никитой Самохваловым, сообщает официальный сайт клуба.

    Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года.

    В нынешнем сезоне в составе главной команды омичей Самохвалов провел 12 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».

    В команде МХЛ «Омские Ястребы» хоккеист в 30 играх забросил 12 шайб и отметился 8 результативными передачами при показателе полезности «+5».

    Также омский клуб подписал контракты выпускников сроком на три года с игроками своей школы из команды 2001 года рождения: Сергеем Яневским, Егором Сердюком, Егором Чинаховым и Павлом Елизаровым.

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