«Авангард» продлил контракт с нападающим

Омскийподписал новый контракт с нападающим сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года.

В нынешнем сезоне в составе главной команды омичей Самохвалов провел 12 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».

В команде МХЛ «Омские Ястребы» хоккеист в 30 играх забросил 12 шайб и отметился 8 результативными передачами при показателе полезности «+5».

Также омский клуб подписал контракты выпускников сроком на три года с игроками своей школы из команды 2001 года рождения: Сергеем Яневским, Егором Сердюком, Егором Чинаховым и Павлом Елизаровым.