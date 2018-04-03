«Ак Барс» победил «Трактор» и довел счет в серии до 3:0

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Свитов и Василий Токранов. Единственный гол «Трактора» на счету Ивана Вишневского.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команд пройдет 5 апреля в Челябинске.
КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. Финал. Третий матч
«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Свитов — 1 (бол., Галеев, Зарипов), 25:51 — 0:1. Вишневский — 3 (Ал. Петров, Черников), 39:43 — 1:1. Токранов — 3 (Клинкхаммер, Азеведо), 63:35 — 1:2.Вратари: Францоуз — Гарипов.Штраф: 8 — 6.Броски: 16 (2+10+4+0) — 37 (15+9+9+4).