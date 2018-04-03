«Ак Барс» победил «Трактор» и довел счет в серии до 3:0

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команд пройдет 5 апреля в Челябинске.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Свитов и Василий Токранов . Единственный гол «Трактора» на счету Ивана Вишневского .

Казанскийв овертайме одержал гостевую победу над челябинскимв третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 апреля

Закончит ли «Ак Барс» серию с «Трактором» в четвертом матче?

Закончит ли «Ак Барс» серию с «Трактором» в четвертом матче? «Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 апреля

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