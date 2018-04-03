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    Форвард «Ак Барса» пропустит остаток сезона

    Ак Барс КХЛ
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    Иржи Секач
    На фото:Иржи Секач
    Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба КХЛ.

    Хоккеист выбыл до 27 апреля.

    25-летний чех, несмотря на травму, отправился с командой в Челябинск на третью игру финала Восточной конференции против «Трактора».

    Третий матч финала Восточной конференции между «Трактором» и «Ак Барсом» состоится во вторник в Челябинске. После двух матчей в Казани «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

    В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Секач принял участие в 12 матчах, набрав 12 (4+8) очков. В 50 играх регулярного чемпионата он отметился 42 (16+26) баллами за результативность.

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