«Локомотив» продлил контракт с Квартальновым

Президент «Локомотива»отметил что контракт с главным тренеромпродлен на год и добавил, что в составе команды будут изменения.

«Изменения в составе будут. Идет селекционная работа. Пока еще рано говорить о конкретных игроках.

Контракт с главным тренером – Дмитрием Квартальновым – продлен на год. Об изменениях в тренерском штабе: Скорее всего, они будут. Не в количественном, а в качественном плане.

Очень большой плюс – Дмитрий Квартальнов стал привлекать молодежь. Однако аспектов довольно много. Работа с молодёжью крайне тяжелая, потому что воспитать хоккеиста довольно сложно.

При этом многие тренеры боятся ставить молодых игроков, поскольку это риск. В данной ситуации мы благодарны нашему тренерскому штабу за доверие к молодым ребятам», — цитирует Sport76 Яковлева.