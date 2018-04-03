«Локомотив» продлил контракт с Квартальновым

«Изменения в составе будут. Идет селекционная работа. Пока еще рано говорить о конкретных игроках.
Контракт с главным тренером – Дмитрием Квартальновым – продлен на год. Об изменениях в тренерском штабе: Скорее всего, они будут. Не в количественном, а в качественном плане.
Очень большой плюс – Дмитрий Квартальнов стал привлекать молодежь. Однако аспектов довольно много. Работа с молодёжью крайне тяжелая, потому что воспитать хоккеиста довольно сложно.
При этом многие тренеры боятся ставить молодых игроков, поскольку это риск. В данной ситуации мы благодарны нашему тренерскому штабу за доверие к молодым ребятам», — цитирует Sport76 Яковлева.