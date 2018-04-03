Гатиятуллин: Непростое положение, но будем биться до конца

Главный тренер «Трактора»прокомментировал поражение от(1:2 ОТ) в рамках третьего матча финальной серии Восточной конференции.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Непростое положение. Счет в серии 0:3. Будем до конца стараться. Спасибо болельщикам за поддержку.

Конечно, большинство – ключевой момент. Видимо, накопилась усталость. У нас есть день на восстановление. Надо разобрать моменты, будем работать. Шаров не играл — приболел. Температура.

Был ли оправдан фол в овертайме? Постоянно об этом говорим. Надо стараться правильно выбирать позицию и не удаляться», — приводит слова тренера пресс-служба казанцев.