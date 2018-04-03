ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гатиятуллин: Непростое положение, но будем биться до конца

    Трактор Ак Барс КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Анвар Гатиятулин
    На фото:Анвар Гатиятулин
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 ОТ) в рамках третьего матча финальной серии Восточной конференции.

    «Во-первых, хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Непростое положение. Счет в серии 0:3. Будем до конца стараться. Спасибо болельщикам за поддержку.

    Конечно, большинство – ключевой момент. Видимо, накопилась усталость. У нас есть день на восстановление. Надо разобрать моменты, будем работать. Шаров не играл — приболел. Температура.

    Был ли оправдан фол в овертайме? Постоянно об этом говорим. Надо стараться правильно выбирать позицию и не удаляться», — приводит слова тренера пресс-служба казанцев.

    Закончит ли «Ак Барс» серию с «Трактором» в четвертом матче?«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Старт финалов конференций, «Лада» и «Югра» покидают КХЛ
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • Сюрприз от «Трактора», упорство «Йокерита» и ожидание битвы сезона от СКА и ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 03/04
    • Ковальчук и Дацюк – самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ
  • 03/04
    • «Ак Барс» победил «Трактор» и довел счет в серии до 3:0
  • 02/04
    • КХЛ назвала лучших игроков марта
  • 01/04
    • «Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Старт финалов конференций, «Лада» и «Югра» покидают КХЛ
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Что принесет матч прямых конкурентом?
  • «Кьево» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 апреля
  • 1,68
    •
  • «Акулы» дадут бой «быкам»
  • «Торино» — «Кротоне». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 апреля
  • 1,60
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 22:57
    • «Локомотив» продлил контракт с Квартальновым
  • 22:34
    • Билялетдинов: Была боевая игра, команды все борются
  • 19:44
    • «Ак Барс» победил «Трактор» и довел счет в серии до 3:0
  • 19:03
    • «Магнитка» и Пивцакин договорились о продлении контракта
  • 18:25
    • Никонцев подписал новое соглашение со «Спартаком»
  • 18:11
    • «Сочи» продлил контракт с нападающим
  • «Анахайм» попробует обойти «Лос-Анджелес» благодаря победе над «Миннесотой»
  • «Анахайм» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля
    • 1,67Послезавтра в 05:00
  • «Сент-Луис» Тарасенко обыграет «Чикаго» Анисимова
  • «Сент-Луис» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля
    • 1,92Послезавтра в 03:00
  • «Баффало» против «Оттавы». Кто победит в матче двух худших команд Востока?
  • «Баффало» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля
    • 1,82Послезавтра в 02:30
  • 13:10
    • Сборная России сыграет со Швецией в Ярославле
  • 11:39
    • «Рейнджерс» остались без двух нападающих
  • 11:32
    • Ковальчук и Дацюк – самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ
  • Одержит ли СКА третью подряд победу над ЦСКА?
  • ЦСКА – СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 апреля
    • 3,94Завтра в 19:30
  • 11:11
    • «Авангард» продлил контракт с нападающим
  • 10:12
    • Форвард «Ак Барса» пропустит остаток сезона
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    • 10:04
  • 08:41
    • Защитник «Миннесоты» выбыл до конца сезона из-за перелома лодыжки
  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Сент-Луис», голы Овечкина и Тарасенко
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
    • 08:31
  • 02/04
    • СКА уверенно разобрался с ЦСКА и повел в серии
  • 02/04
    • Дюшен отказался сыграть за сборную Канады на ЧМ в Дании
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон