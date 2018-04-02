Овечкин рад оставить свое имя в истории НХЛ

В воскресенье Овечкин вышел на лед в гостевой игре против «Питтсбурга» (3:1) и стал первым российским игроком, который достиг такого результата, выступая за один клуб.
«Это важно. Рубеж есть рубеж. Это попадет в историю. Приятно, что твое имя останется в истории лиги», — сказал Овечкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.
Достигнув отметки в 1000 игр в НХЛ, 32-летний нападающий присоединился к экс-игрокам НХЛ Сергею Федорову, Алексею Житнику, Сергею Зубову, Алексею Ковалеву, Вячеславу Козлову и Сергею Гончару.
Овечкин является рекордсменом «Вашингтона» по заброшенным шайбам (603), голам в большинстве (227), победным голам (101), голам в овертаймах (22), хет-трикам (20) и набранным очкам (1118).