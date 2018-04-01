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    Овечкин: Если бы мог вернуться назад, подписал бы контракт на 16 лет

    Вашингтон Кэпиталз НХЛ
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    Александр Овечкин
    На фото:Александр Овечкин
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что изначально бы подписал контракт на 16 лет с «Кэпиталз», если бы знал, как сложится ситуация.

    Следующий матч против «Питтсбурга», который пройдет 2 апреля, станет для 32-летнего россиянина 1000-м в НХЛ.

    «Мне повезло, что меня задрафтовал этот клуб. Сейчас здесь мой второй дом. Клуб, болельщики, город великолепно ко мне отнеслись. Очень приятно так долго играть за одну команду, оставаясь здоровым и вместе добиваясь успеха.

    Это особенный момент. Тысяча игр за один клуб – это замечательно. И я буду первым, кому удалось сделать это в "Вашингтоне".

    Контракт на 13 лет? Если бы я мог вернуться назад, я подписал бы контракт на 16 лет, если бы знал, как сложится ситуация.

    Самое главное для нас – победа в розыгрыше Кубка Стэнли. Я хочу выиграть», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.

    Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» в январе 2008 года на сумму 124 миллиона долларов. Его соглашение действует до конца сезона-2020/21.

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