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    «Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором»

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    «Ак Барс» — «Трактор»
    На фото:«Ак Барс» — «Трактор»
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над челябинским «Трактором» (4:3) во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    В составе победителей отличились Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Данис Зарипов.

    За гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Рикард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.

    Подопечные Зинэтулы Билялетдинова после этой победы повели в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в Челябинске.

    Кубок Гагагрина. Восточная конференция. Финал
    «Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск) – 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Йюнге (Бэйлен, Виделль, 4:07, бол.). 0:2 – Рыбаков (Кокуев, 5:53). 1:2 – Марков (Зарипов, Галиев, 22:53.). 2:2 – Бурмистров (Токранов, Потапов, 24:24). 3:2 – Азеведу (Ткачев, Галиев, 30:21, бол.). 3:3 – Кручинин (Шаров, 36:44, бол.). 4:3 – Зарипов (Токранов, Азеведу, 45:13, бол.).Вратари: Гарипов — Демченко (57:34).Броски: 45 (13+14+18) — 27 (10+12+5).Штраф: 10 — 69.
    Удвоит ли «Ак Барс» преимущество в серии с «Трактором»?«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 1 апреля
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