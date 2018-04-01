«Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором»

Казанскийодержал домашнюю победу над челябинским(4:3) во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.

В составе победителей отличились Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Данис Зарипов.

За гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Рикард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова после этой победы повели в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в Челябинске.