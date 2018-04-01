«Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором»

В составе победителей отличились Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Данис Зарипов.
За гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Рикард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.
Подопечные Зинэтулы Билялетдинова после этой победы повели в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в Челябинске.
Кубок Гагагрина. Восточная конференция. Финал
«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск) – 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)
Голы: 0:1 – Йюнге (Бэйлен, Виделль, 4:07, бол.). 0:2 – Рыбаков (Кокуев, 5:53). 1:2 – Марков (Зарипов, Галиев, 22:53.). 2:2 – Бурмистров (Токранов, Потапов, 24:24). 3:2 – Азеведу (Ткачев, Галиев, 30:21, бол.). 3:3 – Кручинин (Шаров, 36:44, бол.). 4:3 – Зарипов (Токранов, Азеведу, 45:13, бол.).Вратари: Гарипов — Демченко (57:34).Броски: 45 (13+14+18) — 27 (10+12+5).Штраф: 10 — 69.