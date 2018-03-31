Никитин: В матчах со СКА нужна концентрация на всю игру

Главный тренер ЦСКАподвел итоги второго матча финальной серии Западной конференции со(0:2).

«Понимали, что второй матч будет тяжелым. Недоработала в нюансах, и это решили исход матча против такой команды, как СКА. Но ребята старались. Мы играем с хорошей командой, нужна концентрация на всю игру.

Не удивило, что СКА сыграл в более закрытый хоккей. Результат важен как нам, так и команде СКА. Обе команды играли дисциплинированно – тяжело преодолеть организованную оборону.

Я пока не знаю, что с Иваном Телегиным. Мне сказали, что он не может играть на 100 процентов. Решили не рисковать — сыграл только в одной смене в третьем периоде.

Карнаухов много лез в потасовки? Не только он был заряжен на борьбу. А так – это хоккей», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Общий счёт в серии стал 1-1. Две следующие встречи пройдут в Москве 2 и 4 апреля.