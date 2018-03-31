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    Никитин: В матчах со СКА нужна концентрация на всю игру

    ЦСКА СКА КХЛ
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    Игорь Никитин
    На фото:Игорь Никитин
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги второго матча финальной серии Западной конференции со СКА (0:2).

    «Понимали, что второй матч будет тяжелым. Недоработала в нюансах, и это решили исход матча против такой команды, как СКА. Но ребята старались. Мы играем с хорошей командой, нужна концентрация на всю игру.

    Не удивило, что СКА сыграл в более закрытый хоккей. Результат важен как нам, так и команде СКА. Обе команды играли дисциплинированно – тяжело преодолеть организованную оборону.

    Я пока не знаю, что с Иваном Телегиным. Мне сказали, что он не может играть на 100 процентов. Решили не рисковать — сыграл только в одной смене в третьем периоде.

    Карнаухов много лез в потасовки? Не только он был заряжен на борьбу. А так – это хоккей», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Общий счёт в серии стал 1-1. Две следующие встречи пройдут в Москве 2 и 4 апреля.

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