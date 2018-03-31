Бородкин: Ничего страшного не случилось — серия с «Ак Барсом» продолжается

Защитник «Трактора»поделился впечатлениями после первого матча финальной серии Восточной конференции против(1:2).

«Мы разбирали соперника, было ожидаемо, что будут играть от обороны на контратаках, будут забрасывать шайбу, давить.

Нужно в нападении улучшить игру, добавить в этих компонентах. Физически не было тяжело, удаления сыграли определенную роль, кто-то пересидел, и им было тяжело выходить потом.

Определенные акценты на легионеров не делали, все четыре звена у "Ак Барса" сильные, нужно было надежно действовать в обороне. Ничего страшного не случилось — серия продолжается», — цитирует пресс-служба КХЛ Бородкина.

Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры — 17.00 по московскому времени.