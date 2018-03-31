Азеведо: Была тяжелая игра, «Трактор» заставил нас попотеть

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина и похвалил голкипера челябинской команды Павла Францоуза.

«Была тяжелая игра, соперник заставил нас попотеть. "Трактор" очень здорово играл в средней зоне и обороне, почти не давал нам пространства и времени подумать.

Они были быстрее нас. Нужно было придерживаться нашей системы, и это помогло победить.

Было ли нарушение правил в моменте с голом "Трактора"? Может быть, там было удаление, но я не судья. Не могу давать оценку.

У меня были моменты, это хорошо. У "Трактора" очень хороший вратарь, нужно было бросать больше, создавать трафик у его ворот.

Считаю, что Роб Клинкхаммер играл отлично. Он мощный игрок, отлично катается, играет в пас. Надеюсь, наше звено продолжит играть хорошо. Мы узнали о травме Иржи Секача 2-3 дня назад. Пару раз потренировались с Робом.

В прошлый раз в Казани мы выиграли со счетом 7:1. Но нельзя вспоминать тот счет. В финале конференции "Трактор" по делу. Это хорошая команда», — приводит слова игрока «Матч ТВ».