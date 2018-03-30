ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Овечкин: Устали, что «Вашингтон» считают неспособным добиться успеха в плей-офф

    Вашингтон Кэпиталз НХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Овечкин
    На фото:Александр Овечкин
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил надежду, что в нынешнем сезоне клубу удастся удачно выступить в Кубке Стэнли.

    «Вашингтон» обеспечил себе место в плей-офф за пять матчей до окончания регулярного сезона. Команда выходит в плей-офф четвертый год подряд, причем два последних сезона «Вашингтон» становился победителем «регулярки», но проигрывал в плей-офф во втором раунде.

    «Я знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду регулярного сезона, которая не может добиться успеха в плей-офф. Я надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперед, задержимся в плей-офф и добьемся своего. Этого все здесь хотят», – цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

    «В самом начале сезона мы не знали, что у нас получится. Мы потеряли многих ключевых игроков, ребят, которые были лидерами на самых разных позициях. Но нам удалось сохранить костяк. Поэтому мы добились успеха. Сейчас каждый из нас понимает свою роль, и это очень важно. Мы команда, и у каждого есть свой круг обязанностей. Мы это понимаем. И это то, что отличает нас от команды, которая собралась в тренировочном лагере в начале сезона», – добавил Овечкин.

    «Вашингтон» и «Рейнджерс» могут сыграть в открытый хоккей«Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Два очка Проворова, шайбы Дадонова и Кузнецова
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 марта
    •
  • НХЛ. «Вегас» пробился в плей-офф, 45-я шайба Овечкина
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 марта
  • 29/03
    • Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Александр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Юниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Изгнание «Лады» и «Югры», и другие изменения в КХЛ
  • Итоги совета директоров Континентальной хоккейной лиги
    •
  • Сюрприз от «Трактора», упорство «Йокерита» и ожидание битвы сезона от СКА и ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Сможет ли Дель Потро остановить Изнера?
  • Прогнозы и ставки на теннис и футбол 30 марта
  • 7,78
    •
  • «Спартак» останется вторым
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта
  • 1,85
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 10:02
    • Малкин считает Макдэвида «сумасшедшим»
  • НХЛ. «Вашингтон» и «Торонто» вышли в плей-офф
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта
    • 09:08
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    • 01:58
  • 23:37
    • Никитин: Было желание ребят победить и вера в себя
  • 23:17
    • Медведев: Шипачев просто не попал в состав
  • 23:01
    • Киселевич: Против СКА не получается засушивать игру
  • 22:57
    • СКА допустил несвойственные ошибки, признал Знарок
  • 22:27
    • ЦСКА начал с победы над СКА финальную серию Запада
  • «Вегас» и «Сент-Луис» не забросят много шайб
  • «Вегас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 1,95Завтра в 05:30
  • «Колорадо» прервет неудачную серию в матче с «Чикаго»
  • «Колорадо» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 1,93Завтра в 04:00
  • «Тампа-Бэй» обязана справиться с «Рейнджерс»
  • «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    • 1,63Завтра в 02:00
  • 12:59
    • «Авангард» продлил контракт c Меньшиковым
  • 29/03
    • ФХР объявила состав сборной России на матч Еврочелленджа с Германией
  • 29/03
    • Вратарь «Филадельфии» получил новое повреждение
  • 29/03
    • «Сибирь» продлила контракт с нападающим
  • 29/03
    • «Калгари» потерял нападающего и защитника
  • 29/03
    • Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
  • 29/03
    • «Амур» переподписал Дедунова
  • 29/03
    • «Бостон» продлил контракт с 41-летним защитником
  • НХЛ. Два очка Проворова, шайбы Дадонова и Кузнецова
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 марта
    • Вчера в 08:38
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон