Овечкин: Устали, что «Вашингтон» считают неспособным добиться успеха в плей-офф

Капитан «Вашингтона»выразил надежду, что в нынешнем сезоне клубу удастся удачно выступить в Кубке Стэнли.

«Вашингтон» обеспечил себе место в плей-офф за пять матчей до окончания регулярного сезона. Команда выходит в плей-офф четвертый год подряд, причем два последних сезона «Вашингтон» становился победителем «регулярки», но проигрывал в плей-офф во втором раунде.

«Я знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду регулярного сезона, которая не может добиться успеха в плей-офф. Я надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперед, задержимся в плей-офф и добьемся своего. Этого все здесь хотят», – цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

«В самом начале сезона мы не знали, что у нас получится. Мы потеряли многих ключевых игроков, ребят, которые были лидерами на самых разных позициях. Но нам удалось сохранить костяк. Поэтому мы добились успеха. Сейчас каждый из нас понимает свою роль, и это очень важно. Мы команда, и у каждого есть свой круг обязанностей. Мы это понимаем. И это то, что отличает нас от команды, которая собралась в тренировочном лагере в начале сезона», – добавил Овечкин.