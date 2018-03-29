«Трактору» в матче с «Ак Барсом» терять нечего, считает Разин

Бывший главный тренер «Автомобилиста»прокомментировал выходв финал Восточной конференции.

«Я считаю, что выход "Трактора" в финал конференции – это все-таки сенсация. Это клуб, у которого бюджет "один из", но не самый высокий.

И он победил команду, у которой намного больше задачи и бюджет. Этот успех – совокупность работы всего клуба.

Начиная с верхов, которые перетерпели и дали поработать тренеру, несмотря на неудачные отрезки в сезоне, и заканчивая работой самого тренерского штаба, который экспериментировал с тактикой, составом, но пришел к общему знаменателю в плей-офф.

Это рабочая команда, управляемая, что очень важно. У нее высочайшая командная дисциплина. У нее связка отличных вратарей, которые готовы к любой роли.

В серии с "Салаватом Юлаевым" номинально второй номер Василий Демченко вышел и провел свой участок работы на пять с плюсом.

"Трактору" в матче с "Ак Барсом" терять нечего. Команда выполнила свою задачу на сезон, ребята будут раскрепощены. Им нужно просто зацепиться за свой хоккей.

Но "Трактору" будет противостоять более сильная команда, чем "Салават Юлаев" с такой же тактикой, но с более мастеровитыми исполнителями. Будет тяжелее, но я жду интересной серии», – цитирует «РИА Новости» Разина.