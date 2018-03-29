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    Никитин: Было желание ребят победить и вера в себя

    ЦСКА СКА КХЛ
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    Игорь Никитин
    На фото:Игорь Никитин
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями после первого матча серии со СКА (5:4 ОТ).

    «Была тяжелая игра, что-то получалось, что-то – нет. Самое главное – было желание ребят, вера в себя. Но мы знаем, против кого играем.

    Тому, что Кузьменко мало играл, было несколько причин. У нас был свой состав. Для него это первый плей-офф, к такому тоже нужно подходить постепенно.

    То, что сегодня получилось (Андрей Кузьменко оформил хет-трик — прим. LiveSport.Ru), – молодец, нужно держать этот уровень.

    СКА дважды быстро сравнивал счет, естественно, это наша недоработка. Но мы играем против сильной команды.

    Что касается второго периода, здесь волшебства нет, хоккей – это работа, мастерство игроков.

    Хватит ли у ЦСКА сил сражаться со СКА в следующих матчах? Эти игры и покажут, посмотрим», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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