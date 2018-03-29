Киселевич: Против СКА не получается засушивать игру

Защитник ЦСКАподелился впечатлениями от победы над(5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции.

«Согласен, что многовато голов для этой стадии плей-офф. Тут не получается засушивать игру, как вы сами видите. Две классные команды, исполнители с высоким уровнем мастерства.

У петербуржцев играют мастера и наказывают за любые просчеты. Мне сложно сказать, что стало ключевым в матче. Со стороны виднее.

Сами видели: только одна команда забивает гол – тут же забивает вторая и возвращается в игру.

Не знаю, будет ли вся серия такой результативной. Но это плей-офф, тут можно ожидать чего угодно. Однако у СКА очень мастеровитая команда.

Мы как только выходили вперед – чуть-чуть теряли нить. Где-то ошибались, и нас за это наказывали. У нас есть опыт овертаймов. Мы к нему готовились. Ничего страшного в нем нет», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».