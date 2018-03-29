ЦСКА начал с победы над СКА финальную серию Запада

В составе победителей голы на свой счёт записали Михаил Григоренко, Александр Попов и Андрей Кузьменко, оформивший хет-трик.
За питерцев заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников.
Второй матч в серии состоится в субботу, 31 марта. Начало игры 17.00 по московскому времени.
Последующие игры серии запланированы на 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).
Кубок Гагарина. Западная конференция. Финал
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 4:5 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 0:1)
Голы: Дацюк — 4 (Зуб, Гусев), 6:36 — 1:0. Григоренко — 6 (Попов, Капризов), 20:59 — 1:1. Кузьменко — 2 (Петров, Нестеров), 25:01 — 1:2. Прохоркин — 1 (Рыков, Барабанов), 25:13 — 2:2. Попов — 2 (Григоренко, Капризов), 28:39 — 2:3. Гусев — 4 (бол., Дацюк, Войнов), 32:06 — 3:3. Кузьменко — 3 (Светлаков), 49:20 — 3:4. Плотников — 1 (Хафизуллин, Зуб), 51:41 — 4:4. Кузьменко — 4 (Скотт, Киселевич), 66:35 — 4:5.Вратари: Коскинен — Сорокин.Броски: 29 (9+10+9+1) — 39 (13+15+6+5).Штраф: 6 — 4.