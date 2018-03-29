ЦСКА начал с победы над СКА финальную серию Запада

Петербургскийпотерпел домашнее поражение от московского(4:5 ОТ) в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции.

В составе победителей голы на свой счёт записали Михаил Григоренко, Александр Попов и Андрей Кузьменко, оформивший хет-трик.

За питерцев заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников.

Второй матч в серии состоится в субботу, 31 марта. Начало игры 17.00 по московскому времени.

Последующие игры серии запланированы на 2, 4, 6, 8 и 10 апреля (начиная с пятой игры, если потребуется).