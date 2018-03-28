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    КХЛ утвердила предельные размеры и состав потолка зарплат для клубов

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    Потолок зарплат в КХЛ в 900 млн рублей будет введен в сезоне-2020/21
    На фото:Потолок зарплат в КХЛ в 900 млн рублей будет введен в сезоне-2020/21
    Совет директоров КХЛ утвердил предельные размеры и состав заработных плат для клубов, входящих в лигу, сообщает пресс-служба лиги.

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    Потолок зарплат — сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ — в сезоне-2017/18 составляет 900 миллионов рублей.

    Совет директоров установил на сезон-2018/19 «мягкий» потолок зарплат в размере 850 миллионов рублей плюс 20% штрафа за превышение этого значения. На сезон-2019/20 — 800 млн рублей + 30% штрафа за превышение, на сезон-2020/21 – «жесткий» потолок в размере 900 млн без исключения звезд.

    «Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе», — говорится в сообщении.

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