КХЛ утвердила предельные размеры и состав потолка зарплат для клубов

КХЛ создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов
Потолок зарплат — сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ — в сезоне-2017/18 составляет 900 миллионов рублей.
Совет директоров установил на сезон-2018/19 «мягкий» потолок зарплат в размере 850 миллионов рублей плюс 20% штрафа за превышение этого значения. На сезон-2019/20 — 800 млн рублей + 30% штрафа за превышение, на сезон-2020/21 – «жесткий» потолок в размере 900 млн без исключения звезд.
«Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе», — говорится в сообщении.
«Ладу» и «Югру» исключили из КХЛ
Ранее стало известно, что «Югра» и «Лада» исключены из участников чемпионата. В сезоне-2018/19 команды проведут как минимум по 60 матчей, также рассматривается вариант введения перекрестного плей-офф начиная с третьего раунда.