До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов

На фото: До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов twitter.com/khl

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов лиги.

«Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов, КХЛ создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов КХЛ. Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов и повышении их финансовой устойчивости.

До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов», — говорится в сообщении пресс-службы лиги в Twitter.

«Ладу» и «Югру» исключили из КХЛ

Ранее стало известно, что «Югра» и «Лада» исключены из участников чемпионата. В сезоне-2018/19 команды проведут как минимум по 60 матчей, также рассматривается вариант введения перекрестного плей-офф начиная с третьего раунда.