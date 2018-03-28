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    КХЛ создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов

    КХЛ
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    До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов
    На фото:До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов
    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов лиги.

    «Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов, КХЛ создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов КХЛ. Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов и повышении их финансовой устойчивости.

    До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов», — говорится в сообщении пресс-службы лиги в Twitter.

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