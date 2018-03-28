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    Клубы Востока и Запада могут встретиться в плей-офф КХЛ уже в третьем раунде

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    В этом сезоне в финале Запада сыграют ЦСКА и СКА
    На фото:В этом сезоне в финале Запада сыграют ЦСКА и СКА
    КХЛ рассматривает возможность провести в плей-офф следующего сезона вместо финалов конференций серии между клубами Востока и Запада, информирует официальный Twitter лиги.

    Согласно текущему регламенту турнира, клубы из разных конференций могут встретиться в плей-офф только в финале Кубка Гагарина.

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    Также пресс-служба лиги сообщила, что для увеличения количества прямых ТВ-трансляций в первом раунде плей-офф в 2019 году в один день будут играть две пары Запада и две пары Востока, на следующий день – другие пары. Матчи будут проходить через день.

    В следующем сезоне клубы КХЛ проведут не менее 60 матчей. Регулярный чемпионат начнется 1 сентября.

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