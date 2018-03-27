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    Вестерлунд: Не знаю, останусь ли в «Салавате» и не знаю мнение клуба

    Салават Юлаев Трактор КХЛ
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    Эркка Вестерлунд
    На фото:Эркка Вестерлунд
    Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги поражения в серии с «Трактором» (3-4).

    «Хочу пожелать "Трактору" удачи в следующем раунде. Конечно, мы хотели сыграть "зелёное дерби", но не смогли. Мы должны были улучшать результат.

    Наша реализация моментов? Это было основной проблемой в сезоне. Мы не смогли прорваться к воротам. Нам надо больше идти на ворота, особенно в плей-офф.

    "Трактор" — очень тренерская команда. У них хороший тренер. По своей команде могу сказать, что мы не учились по ходу сезона на своих ошибках.

    Хотел бы я продолжить работу с клубом? Это пока открытый вопрос, не знаю, что думает об этом клуб, и сам не знаю.

    Хочу сказать спасибо всем нашим фанатам, они очень помогали нам по ходу сезона. Также хочу сказать спасибо руководству организации за поддержку, в частности в ноябре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

    «Трактор» может пройти «Салават Юлаев» в седьмом матче серии«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 27 марта
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