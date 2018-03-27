Вестерлунд: Не знаю, останусь ли в «Салавате» и не знаю мнение клуба

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева»подвёл итоги поражения в серии с «Трактором» (3-4).

«Хочу пожелать "Трактору" удачи в следующем раунде. Конечно, мы хотели сыграть "зелёное дерби", но не смогли. Мы должны были улучшать результат.

Наша реализация моментов? Это было основной проблемой в сезоне. Мы не смогли прорваться к воротам. Нам надо больше идти на ворота, особенно в плей-офф.

"Трактор" — очень тренерская команда. У них хороший тренер. По своей команде могу сказать, что мы не учились по ходу сезона на своих ошибках.

Хотел бы я продолжить работу с клубом? Это пока открытый вопрос, не знаю, что думает об этом клуб, и сам не знаю.

Хочу сказать спасибо всем нашим фанатам, они очень помогали нам по ходу сезона. Также хочу сказать спасибо руководству организации за поддержку, в частности в ноябре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.