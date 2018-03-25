«Трактор» разгромил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая седьмая игра состоится 27 марта в Уфе.

В составе победителей отличились Александр Черников , Рихард Гюнге , Александр Шинин , Алексей Кручинин , Семен Кокуёв , Ник Бэйлен и Александр Рыбаков . У проигравших шайбу забросил Филип Ларсен .

«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 марта

Сумеет ли «Трактор» перевести серию с «Салаватом» в седьмой матч?

Сумеет ли «Трактор» перевести серию с «Салаватом» в седьмой матч? «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 марта

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