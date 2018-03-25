«Трактор» разгромил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

В составе победителей отличились Александр Черников, Рихард Гюнге, Александр Шинин, Алексей Кручинин, Семен Кокуёв, Ник Бэйлен и Александр Рыбаков. У проигравших шайбу забросил Филип Ларсен.
Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая седьмая игра состоится 27 марта в Уфе.
КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/2 финала. Шестой матч
«Трактор» (Челябинск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 7:1 (0:0, 6:1, 1:0)
Голы: Черников — 1, 20:47 — 1:0. Гюнге — 4 (Бэйлен, Шаров), 22:47 — 2:0. Шинин — 1 (Виделль), 27:19 — 3:0. Ларсен — 2 (бол., Умарк), 30:45 — 3:1. Кручинин — 4 (бол.), 32:35 — 4:1. Кокуев — 1 (Рыбаков), 32:52 — 5:1. Бэйлен — 3 (Гюнге, Щехура), 34:32 — 6:1. Рыбаков — 1 (Кокуев), 50:52 — 7:1.Вратари: Францоуз — Скривенс (Кареев, 27:19).Штраф: 8 — 4.Броски: 32 (7+14+11) — 37 (13+14+10).