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    «Трактор» разгромил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

    КХЛ Трактор Салават Юлаев
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Челябинский «Трактор» разгромил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 7:1 (0:0, 6:1, 1:0) в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции.

    В составе победителей отличились Александр Черников, Рихард Гюнге, Александр Шинин, Алексей Кручинин, Семен Кокуёв, Ник Бэйлен и Александр Рыбаков. У проигравших шайбу забросил Филип Ларсен.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая седьмая игра состоится 27 марта в Уфе.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/2 финала. Шестой матч
    «Трактор» (Челябинск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 7:1 (0:0, 6:1, 1:0)
    Голы: Черников — 1, 20:47 — 1:0. Гюнге — 4 (Бэйлен, Шаров), 22:47 — 2:0. Шинин — 1 (Виделль), 27:19 — 3:0. Ларсен — 2 (бол., Умарк), 30:45 — 3:1. Кручинин — 4 (бол.), 32:35 — 4:1. Кокуев — 1 (Рыбаков), 32:52 — 5:1. Бэйлен — 3 (Гюнге, Щехура), 34:32 — 6:1. Рыбаков — 1 (Кокуев), 50:52 — 7:1.Вратари: Францоуз — Скривенс (Кареев, 27:19).Штраф: 8 — 4.Броски: 32 (7+14+11) — 37 (13+14+10).
    Сумеет ли «Трактор» перевести серию с «Салаватом» в седьмой матч?«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 марта
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