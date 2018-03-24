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    Зарипов получил сотрясение мозга в матче с «Магниткой»

    КХЛ Ак Барс Металлург Мг
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    Данис Зарипов
    На фото:Данис Зарипов
    Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов получил сотрясение мозга в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:1).

    «Было обследование, у Зарипова небольшое сотрясение мозга. Ему рекомендовали покой дня три-четыре. Ничего серьезного нет, он будет готовиться к следующей серии. Очень сильно надеемся, что он восстановится к первому матчу финала конференции.

    Не видел, был ли удар в голову или нет. Когда смотрели эпизод после игры, показалось, что основной удар был когда Зарипов падал», — цитирует ТАСС генменеджера «Ак Барса» Рафика Якубова.

    «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1 и вышел в финал «Востока», где сыграет с победителем серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» (3:2).

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