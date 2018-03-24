Зарипов получил сотрясение мозга в матче с «Магниткой»

Нападающий казанскогополучил сотрясение мозга в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с магнитогорским(3:1).

«Было обследование, у Зарипова небольшое сотрясение мозга. Ему рекомендовали покой дня три-четыре. Ничего серьезного нет, он будет готовиться к следующей серии. Очень сильно надеемся, что он восстановится к первому матчу финала конференции.

Не видел, был ли удар в голову или нет. Когда смотрели эпизод после игры, показалось, что основной удар был когда Зарипов падал», — цитирует ТАСС генменеджера «Ак Барса» Рафика Якубова.

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1 и вышел в финал «Востока», где сыграет с победителем серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» (3:2).