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    Павел Зубов покинет «Сибирь»

    Сибирь КХЛ
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    Павел Зубов
    На фото:Павел Зубов
    Тренер «Сибири» Павел Зубов, вероятно, покинет команду в ближайшее время, заявил генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

    «Вероятно, Павла Владимировича не будет в тренерском штабе. Что касается (тренера Александра) Макрицкого, то он, вероятнее всего, остается», — сказал Фастовский.

    Еще один помощник Юрзинова, Александр Макрицкий, скорее всего, сохранит свою должность.

    Зубов в декабре покинул пост главного тренера «Сибири», уступив место Владимиру Юрзинову-младшему, но остался в команде на должности ассистента главного тренера.

    Новосибирский клуб не смог выйти в плей-офф КХЛ в текущем сезоне, заняв девятое место в Восточной конференции.

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