Павел Зубов покинет «Сибирь»

Тренер «Сибири», вероятно, покинет команду в ближайшее время, заявил генеральный менеджер новосибирского клуба

«Вероятно, Павла Владимировича не будет в тренерском штабе. Что касается (тренера Александра) Макрицкого, то он, вероятнее всего, остается», — сказал Фастовский.

Еще один помощник Юрзинова, Александр Макрицкий, скорее всего, сохранит свою должность.

Зубов в декабре покинул пост главного тренера «Сибири», уступив место Владимиру Юрзинову-младшему, но остался в команде на должности ассистента главного тренера.

Новосибирский клуб не смог выйти в плей-офф КХЛ в текущем сезоне, заняв девятое место в Восточной конференции.