«Йокерит» обыграл ЦСКА в самом продолжительном матче КХЛ

Финскийодержал гостевую победу над московским(2:1 ОТ) в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции.

Основное время завершилось ничейным счётом 1:1. За гостей отличился Брайан О'Нилл, но Кирилл Капризов сравнял счет.

Победу финскому клубу в пятом овертайме на 143-й минуте принёс бросок Мики Ниеми.

Счёт в противостоянии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится 24 февраля в Хельсинки.

Эта встреча длилась 142 минуты 9 секунд и стала самой продолжительной в истории Континентальной хоккейной лиги.

Предыдущее достижение принадлежало матчу между украинским «Донбассом» и пражским «Львом», которые в 2014 году провели на льду 126 минут и 14 секунд.

Кроме того, лучшее достижение лиги установил голкипер финской команды Карри Рамо, отразив 83 броска из 84.