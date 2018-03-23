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    «Йокерит» обыграл ЦСКА в самом продолжительном матче КХЛ

    КХЛ Йокерит ЦСКА
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    «Йокерит» — ЦСКА
    На фото:«Йокерит» — ЦСКА
    Финский «Йокерит» одержал гостевую победу над московским ЦСКА (2:1 ОТ) в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции.

    Основное время завершилось ничейным счётом 1:1. За гостей отличился Брайан О'Нилл, но Кирилл Капризов сравнял счет.

    Победу финскому клубу в пятом овертайме на 143-й минуте принёс бросок Мики Ниеми.

    Счёт в противостоянии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится 24 февраля в Хельсинки.

    Эта встреча длилась 142 минуты 9 секунд и стала самой продолжительной в истории Континентальной хоккейной лиги.

    Предыдущее достижение принадлежало матчу между украинским «Донбассом» и пражским «Львом», которые в 2014 году провели на льду 126 минут и 14 секунд.

    Кроме того, лучшее достижение лиги установил голкипер финской команды Карри Рамо, отразив 83 броска из 84.

    Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/2 финала
    ЦСКА (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:2 5ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: О'Нилл — 2 (бол., Леписто, Н. Йенсен), 3:51 — 0:1. Капризов — 1 (Григоренко), 10:52 — 1:1. Ниеми — 1 (Леписто), 142:09 — 1:2.Вратари: Сорокин — Рамо.Броски: 84 (9+11+12+52) — 48 (7+7+5+29).Штраф: 4 — 10.
    ЦСКА может пройти «Йокерит» уже в пятом матче серииЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
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