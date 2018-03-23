«Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции

В Казани состоялся пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между местными магнитогорским

Хозяева льда одержали победу и завоевали путевку в финал конференции. Матч завершился со счетом 3:1.

У победителей в этой встрече отличились Владимир Ткачев, Ярослав Косов и Иржи Секач. У «Магнитки» шайбу забросил Войтек Вольски.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1.