СКА победил «Локо» и вышел в финал Западной конференции

Питерскийобыграл ярославский(3:1) в пятом матче серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции.

В составе победителей по шайбе забросили Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и Илья Каблуков.

За гостей отличился Иван Лекомцев.

Армейцы выиграли серию (4-1) и прошли в финал конференции. Отметим, что команда выходит в эту стадию Кубка Гагарина в четвертый раз подряд.