КХЛ вынесла предупреждение СКА за несоблюдение регламента лиги

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла предупреждение петербургскому СКА за появление на скамейке команды генерального директора, а также вице-президента клубаво время матча плей-офф.

Однако в статье 41, пункт 5 Спортивного регламента КХЛ говорится: «В заявке команды клуба на отдельно взятый матч чемпионата должны быть указаны официальные лица, не более восьми (включая двух медицинских работников клуба), которым будет разрешено находиться на скамейке запасных игроков во время матча». А. Точицкий и Р. Ротенберг не были в заявочном листе СКА.

«Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение ХК СКА за несоблюдение положений п. 5 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ», — говорится в ответе пресс-службы КХЛ на соответствующий запрос РИА Новости.