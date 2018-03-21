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    Ротенберг и Точицкий пришли на скамейку СКА во время драки, нарушив регламент

    СКА Локомотив КХЛ
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    Роман Ротенберг
    На фото:Роман Ротенберг
    Вице-президент СКА Роман Ротенберг и генеральный директор петербургского клуба Андрей Точицкий спустились на скамейку команды во время игры с «Локомотивом» (4:1).

    Это произошло в третьем периоде во время драки с участием нескольких хоккеистов, пишет «Чемпионат».

    Присутствие функционеров на скамейке противоречит регламенту КХЛ, поскольку Ротенберг и Точицкий не были внесены в число официальных лиц в заявке на игру.

    Согласно 5-му пункту 41-й статьи регламента, в заявке команды на отдельно взятый матч должны быть указаны официальные лица, не более восьми (включая двух медицинских работников клуба), которым будет разрешено находиться на скамейке во время игры.


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