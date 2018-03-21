Ротенберг и Точицкий пришли на скамейку СКА во время драки, нарушив регламент

Вице-президент СКАи генеральный директор петербургского клубаспустились на скамейку команды во время игры с «Локомотивом» (4:1).

Это произошло в третьем периоде во время драки с участием нескольких хоккеистов, пишет «Чемпионат».

Присутствие функционеров на скамейке противоречит регламенту КХЛ, поскольку Ротенберг и Точицкий не были внесены в число официальных лиц в заявке на игру.

Согласно 5-му пункту 41-й статьи регламента, в заявке команды на отдельно взятый матч должны быть указаны официальные лица, не более восьми (включая двух медицинских работников клуба), которым будет разрешено находиться на скамейке во время игры.