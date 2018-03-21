Ротенберг и Точицкий пришли на скамейку СКА во время драки, нарушив регламент

Это произошло в третьем периоде во время драки с участием нескольких хоккеистов, пишет «Чемпионат».
Присутствие функционеров на скамейке противоречит регламенту КХЛ, поскольку Ротенберг и Точицкий не были внесены в число официальных лиц в заявке на игру.
Согласно 5-му пункту 41-й статьи регламента, в заявке команды на отдельно взятый матч должны быть указаны официальные лица, не более восьми (включая двух медицинских работников клуба), которым будет разрешено находиться на скамейке во время игры.
1.Смотрим на лавку СКА и находим там Ротенберга с Точицким— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) 20 марта 2018 г.
2. Смотрим в заявку СКА и не находим там Ротенберга с Точицким
3. Читаем регламент (статья 41, пункт 5)
PROFIT!
Ждём реакции дорогой лиги. pic.twitter.com/UihbDX3MtV