КХЛ. «Магнитка» уступила «Ак Барсу», «Трактор» одолел «Салават»

«Металлург» Мг – «Ак Барс» 2:3

Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:3) в четвёртой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции.

За победителей голы на свой счёт записали Алексей Потапов, Иржи Секач и Станислав Галиев.

В составе хозяев дубль в активе Яна Коваржа.

Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Пятая игра пройдет 23 марта в Казани.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Восточной конференции «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Голы: Потапов — 1 (Бурмистров, Лукоянов), 6:27 — 0:1. Коварж — 3 (Вольски), 12:37 — 1:1. Секач — 3 (бол., Азеведо, Охтамаа), 36:24 — 1:2. Галиев — 6 (Зарипов), 44:37 — 1:3. Коварж — 4 (бол., Ли, Вольски), 55:32 — 2:3.Вратари: Самсонов (Кошечкин, 55:19, Самсонов, 55:32, 58:10 — 58:26, 58:43 — 59:09, 59:25) — Гарипов.Броски: 27 (6+10+11) — 21 (8+9+4).Штраф: 2 — 6.

«Трактор» – «Салават Юлаев» 4:1

Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1) в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции.

В составе победителей отличились Ник Бэйлен, Рихард Йюнге, Александр Шаров и Артём Бородкин.

Единственная шайба в составе гостей на счету Теэму Хартикайнена.

Общий счёт в серии стал 2-2. Пятая игра состоится 23 марта в Уфе.