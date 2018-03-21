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    КХЛ. «Магнитка» уступила «Ак Барсу», «Трактор» одолел «Салават»

    Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 21 марта

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    «Трактор» — «Салават Юлаев»
    «Трактор» — «Салават Юлаев»
    В среду, 21 марта, в рамках плей-офф Кубка Гагарина прошли два матча.

    «Металлург» Мг – «Ак Барс» 2:3

    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:3) в четвёртой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    За победителей голы на свой счёт записали Алексей Потапов, Иржи Секач и Станислав Галиев.

    В составе хозяев дубль в активе Яна Коваржа.

    Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Пятая игра пройдет 23 марта в Казани.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Восточной конференции
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Потапов — 1 (Бурмистров, Лукоянов), 6:27 — 0:1. Коварж — 3 (Вольски), 12:37 — 1:1. Секач — 3 (бол., Азеведо, Охтамаа), 36:24 — 1:2. Галиев — 6 (Зарипов), 44:37 — 1:3. Коварж — 4 (бол., Ли, Вольски), 55:32 — 2:3.Вратари: Самсонов (Кошечкин, 55:19, Самсонов, 55:32, 58:10 — 58:26, 58:43 — 59:09, 59:25) — Гарипов.Броски: 27 (6+10+11) — 21 (8+9+4).Штраф: 2 — 6.

    «Трактор» – «Салават Юлаев» 4:1

    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1) в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    В составе победителей отличились Ник Бэйлен, Рихард Йюнге, Александр Шаров и Артём Бородкин.

    Единственная шайба в составе гостей на счету Теэму Хартикайнена.

    Общий счёт в серии стал 2-2. Пятая игра состоится 23 марта в Уфе.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Восточной конференции
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Бэйлен — 2 (Кравцов, Исаев), 8:01 — 1:0. Хартикайнен — 4 (Кемппайнен, Умарк), 16:59 — 1:1. Гюнге — 3 (Шинин, Бэйлен), 20:11 — 2:1. Шаров — 2 (Вишневский, Кравцов), 34:30 — 3:1. Бородкин — 1 (бол., Бэйлен, Демченко), 51:21 — 4:1.Вратари: Демченко — Скривенс (57:09).Броски: 32 (8+10+14) — 39 (16+16+7).Штраф: 6 — 20.
    «Металлург» и «Ак Барс» продолжат играть результативно«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 21 марта
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