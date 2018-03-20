Знарок: Все матчи с «Локомотивом» будут тяжелыми

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

«Тяжелая игра плей-офф, "Локомотив" – хорошая команда. Думаю, все матчи будут такими. Молодцы, что выстояли пятиминутку в меньшинстве. Готовимся к следующему матчу.

Почему Ковальчук не играл в первой половине второго периода? Ну, есть свои нюансы. Конек у него забился, а со здоровьем все в порядке.

Что касается эпизода, когда Тальбо ударил Зубарева, есть такие игроки, судьям нужно их знать, следить. Их же четверо.

Изменения в составе? Календарь такой. Ребятам нужно восстанавливаться. Если есть свежие игроки, почему бы их не выпустить.

Это плей-офф, идет равный хоккей», – приводит официальный сайт СКА слова Знарка.

Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу питерцев. Следующая встреча пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.