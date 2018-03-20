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    Знарок: Все матчи с «Локомотивом» будут тяжелыми

    СКА КХЛ Локомотив
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    Олег Знарок
    На фото:Олег Знарок
    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

    «Тяжелая игра плей-офф, "Локомотив" – хорошая команда. Думаю, все матчи будут такими. Молодцы, что выстояли пятиминутку в меньшинстве. Готовимся к следующему матчу.

    Почему Ковальчук не играл в первой половине второго периода? Ну, есть свои нюансы. Конек у него забился, а со здоровьем все в порядке.

    Что касается эпизода, когда Тальбо ударил Зубарева, есть такие игроки, судьям нужно их знать, следить. Их же четверо.

    Изменения в составе? Календарь такой. Ребятам нужно восстанавливаться. Если есть свежие игроки, почему бы их не выпустить.

    Это плей-офф, идет равный хоккей», – приводит официальный сайт СКА слова Знарка.

    Счет в серии между командами стал 3-1 в пользу питерцев. Следующая встреча пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.

    СКА обыграет «Локомотив» и выйдет в финал конференцииСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
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