«Ак Барс» вышел вперед в серии с «Магниткой»

Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова .

За хозяев отличились Сергей Мозякин и Оскар Осала .

В составе победителей голы на свой счёт записали Иржи Секач, Антон Ландер, Владимир Ткачёв, Василий Токранов и Джастин Азеведу .

Магнитогорскийпотерпел домашнее поражение от казанского(2:5) в третьем матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.