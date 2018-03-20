«Ак Барс» вышел вперед в серии с «Магниткой»

В составе победителей голы на свой счёт записали Иржи Секач, Антон Ландер, Владимир Ткачёв, Василий Токранов и Джастин Азеведу.
За хозяев отличились Сергей Мозякин и Оскар Осала.
Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Восточной конференции
«Металлург» Мг (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Секач — 2 (Азеведо, Лямкин), 0:51 — 0:1. Мозякин — 4 (бол., Ли, Вольски), 13:01 — 1:1. Ландер — 3 (бол., Токранов, Азеведо), 20:28 — 1:2. Ткачев — 2 (Зарипов), 21:40 — 1:3. Осала — 3 (бол., Кокарев, Береглазов), 39:23 — 2:3. Токранов — 2 (бол., Азеведо, Секач), 44:18 — 2:4. Азеведо — 5 (Зарипов, Лямкин), 54:27 — 2:5.мВратари: Кошечкин (Самсонов, 21:40) — Гарипов.Броски: 40 (15+9+16) — 28 (5+13+10).Штраф: 10- 10.