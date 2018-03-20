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    СКА одержал третью победу в серии с «Локомотивом»

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    Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от питерского СКА (1:4) в четвёртом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

    За победителей отличились Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Виктор Тихонов, оформивший дубль.

    Единственный гол команды хозяев записал в свой актив Егор Коршков.

    Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Олега Знарка.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Западной конференции
    «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
    Голы: Коршков — 1 (Черепанов), 6:41 — 1:0. Барабанов — 2 (Зубарев, Шипачев), 18:58 — 1:1. Ковальчук — 4 (Гавриков, Барабанов), 26:19 — 1:2. В. Тихонов — 2 (Торесен), 31:10 — 1:3. В. Тихонов — 3 (Торесен, Прохоркин), 34:46 — 1:4.Вратари: Судницин — Коскинен.Броски: 22 (9+6+7) — 34 (11+13+10).Штраф: 39 — 29.
    Сумеет ли «Локомотив» снова победить СКА?«Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
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