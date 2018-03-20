СКА одержал третью победу в серии с «Локомотивом»

Голы: Коршков — 1 (Черепанов), 6:41 — 1:0. Барабанов — 2 (Зубарев, Шипачев), 18:58 — 1:1. Ковальчук — 4 (Гавриков, Барабанов), 26:19 — 1:2. В. Тихонов — 2 (Торесен), 31:10 — 1:3. В. Тихонов — 3 (Торесен, Прохоркин), 34:46 — 1:4. Вратари: Судницин — Коскинен. Броски: 22 (9+6+7) — 34 (11+13+10). Штраф: 39 — 29.

Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Олега Знарка .

За победителей отличились Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Виктор Тихонов , оформивший дубль.

Ярославскийпотерпел поражение от питерского(1:4) в четвёртом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

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