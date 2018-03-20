Квартальнов: Нужно было побольше бросать и играть чуть попроще

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (1:4) в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

«Наверное, неплохой был матч. Не получилось у нас, конечно, большинство: нужно было побольше бросать и играть чуть попроще. Соперник хорошо обороняется, здорово играет "4 на 5".

Ни для кого не секрет, что СКА – очень хорошая, мастеровитая команда. Понимаем, с кем мы играем, и знаем, как мы можем с ними хорошо сыграть. Стараемся.

Опять же – бросок, подправление, гол – вот так просто. Нам нужно было так же играть, шансы тоже были.

Почему был отменен гол в ворота СКА? Интересный момент. Мы пока не смотрели, но шайба, наверное, вышла.

Но получается, что челленджа нет, а тренеры других команд объясняют арбитрам, что было, если судьи не увидели. Нужно досконально посмотреть по этому поводу правила.

Аверин – игрок основного состава, он пропускал прошлый матч и сегодня логично вышел», – приводит официальный сайт СКА слова Квартального.