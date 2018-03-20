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    Квартальнов: Нужно было побольше бросать и играть чуть попроще

    Локомотив
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    Дмитрий Квартальнов
    На фото:Дмитрий Квартальнов
    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (1:4) в четвертом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

    «Наверное, неплохой был матч. Не получилось у нас, конечно, большинство: нужно было побольше бросать и играть чуть попроще. Соперник хорошо обороняется, здорово играет "4 на 5".

    Ни для кого не секрет, что СКА – очень хорошая, мастеровитая команда. Понимаем, с кем мы играем, и знаем, как мы можем с ними хорошо сыграть. Стараемся.

    Опять же – бросок, подправление, гол – вот так просто. Нам нужно было так же играть, шансы тоже были.

    Почему был отменен гол в ворота СКА? Интересный момент. Мы пока не смотрели, но шайба, наверное, вышла.

    Но получается, что челленджа нет, а тренеры других команд объясняют арбитрам, что было, если судьи не увидели. Нужно досконально посмотреть по этому поводу правила.

    Аверин – игрок основного состава, он пропускал прошлый матч и сегодня логично вышел», – приводит официальный сайт СКА слова Квартального.

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