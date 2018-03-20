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    КХЛ. «Магнитка» принимает «Ак Барс», СКА сыграет в Ярославле

    Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 20 марта

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    СКА — «Локомотив»
    СКА — «Локомотив»
    Во вторник, 20 марта, в рамках плей-офф Кубка Гагарина пройдут четыре матча.

    «Металлург» Мг – «Ак Барс»

    20 марта, 17:00 мск

    «Трактор» – «Салават Юлаев»

    20 марта, 17:00 мск

    «Локомотив» – СКА

    20 марта, 19:30 мск

    «Йокерит» – ЦСКА

    20 марта, 19:30 мск

    Найдет ли Кошечкин свою игру в третьем матче с «Ак Барсом»?«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 20 марта
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