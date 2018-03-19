Никитин подписал новый контракт с «Трактором»

«Трактор» и защитникдоговорились о новом однолетнем контракте, сообщается на сайте клуба.

«С удовольствием могу сообщить любителям хоккея о том, что подписан контракт с Никитой Никитиным на сезон-2018/19. В этом сезоне – в регулярном чемпионате и первом раунде плей-офф – Никита показал себя безоговорочным лидером команды, внес существенный вклад в общее достижение. Желаем ему скорейшего выздоровления. Убежден, что на следующий год Никита не остановится на достигнутых результатах», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

31-летний хоккеист пришел в «Трактор» по ходу сезона 2017/2018. В регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ он провел за команду 36 матчей, в которых набрал 6 очков при показателе полезности «+9».

Сезон-2016/17 Никитин провел в «Авангарде», а до этого выступал в Северной Америке в НХЛ и АХЛ. Является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.