Сушинский назначен президентом «Авангарда»

стал новым президентом «Авангарда», сообщает официальный сайт «ястребов».

В этой должности он сменил Владимира Шалаева, подавшего в отставку.

«Омск для меня — особенный город, а "Авангард" — команда, с которой связана важная часть моей жизни и лучшие годы спортивной карьеры. Поэтому, когда мне сегодня поступило предложение возглавить клуб, не раздумывая его принял. Я приложу все силы, весь свой управленческий и спортивный опыт для достижения клубом максимальных целей. Игра, показанная командой в плей-офф, несмотря на невыход в следующий круг, внушает оптимизм: значительная часть игроков готова выступать на высоком уровне, которого ждут болельщики "Авангарда". Сейчас наша основная задача – усиление спортивной составляющей работы клуба. Мы будем опираться на тех, кто способен максимально эффективно выполнять поставленные задачи. Это касается как игроков, так и менеджмента», — сказал Сушинский.

Сушинский защищал цвета «Авангарда» с 1996 по 2005 год с полугодичным перерывом на выступление в «Миннесоте» (сезон-2000/01). Также в его карьере были СКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и швейцарском «Фрибур-Готтерон», в котором он завершил карьеру в 2013 году.