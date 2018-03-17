АК «Барс» сравнял счет в серии против «Магнитки»

Хозяева льда одержали крупную победу со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Ярослав Косов, Джастин Азеведо, Данис Зарипов и Станислав Галиев. У гостей шайба на счету Криса Ли.
Отметим, что в третьем периоде ворота «Магнитки» защищал Илья Самсонов, который вышел вместо Василия Кошечкина.
Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1.
КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск) – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Голы: Косов — 2 (Клинкхаммер), 12:27 — 1:0. Азеведо — 4 (Секач), 20:35 — 2:0. Ли — 2 (Чибисов, Эллисон), 29:32 — 2:1. Зарипов — 1 (Галиев, Токранов), 31:54 — 3:1. Галиев — 5 (Зарипов), 39:08 — 4:1.Вратари: Гарипов — Кошечкин (Самсонов, 40:00).Штраф: 6 — 6.Броски: 33 (9+16+8) — 33 (13+11+9).