АК «Барс» сравнял счет в серии против «Магнитки»

В Казани состоялся второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции междуи магнитогорским

Хозяева льда одержали крупную победу со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Ярослав Косов, Джастин Азеведо, Данис Зарипов и Станислав Галиев. У гостей шайба на счету Криса Ли.

Отметим, что в третьем периоде ворота «Магнитки» защищал Илья Самсонов, который вышел вместо Василия Кошечкина.

Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1.