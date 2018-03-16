«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии

В Уфе состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции —принимал

«Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:1.

У гостей шайбы забросили Артем Пеньковский и Виталий Кравцов. У хозяев отличился форвард Илья Зубов.

Отметим, что Кравцов вышел на первое место в списке снайперов плей-офф КХЛ, сравнявшись с нападающим «Йокерита» Ээли Толваненом.

Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.