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    «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии

    КХЛ Салават Юлаев Трактор
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    «Салават Юлаев» — «Трактор»
    На фото:«Салават Юлаев» — «Трактор»
    В Уфе состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции — «Салават Юлаев» принимал «Трактор».

    «Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:1.

    У гостей шайбы забросили Артем Пеньковский и Виталий Кравцов. У хозяев отличился форвард Илья Зубов.

    Отметим, что Кравцов вышел на первое место в списке снайперов плей-офф КХЛ, сравнявшись с нападающим «Йокерита» Ээли Толваненом.

    Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Первая игра
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Пеньковский — 1 (Гюнге, Ю. Петров), 4:17 — 0:1. Кравцов — 5 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:02 — 0:2. Зубов — 2 (Умарк), 32:56 — 1:2.Вратари: Скривенс (58:37) — Францоуз.Штраф: 14 — 8Броски: 39 (9+17+13) — 21 (9+7+5).
    «Салават Юлаев» и «Трактор» во втором матче сыграют результативнее«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 17 марта
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