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    КХЛ назвала лучших игроков первого раунда плей-офф

    КХЛ ЦСКА Салават Юлаев Ак Барс Трактор
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    Илья Сорокин
    На фото:Илья Сорокин
    Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин и нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо признаны лучшими хоккеистами первого раунда плей-офф КХЛ, сообщается на сайте лиги.

    Сорокин помог «армейцам» одержать победы в четырех матчах, записав на свой счет три «шатаута» и пропустив одну шайбу. Голкипер отразил 98,80% бросков при коэффициенте надежности 0,25 (оба показателя — лучшие в лиге по итогам первого раунда).

    Панин в семи матчах серии против омского «Авангарда» набрал 5 (3+2) очков и по итогам встреч завершил серию с показателем полезности «+4». Также защитник отметился 15 бросками и провел 21 силовой прием.

    Азеведо в пяти матчах против хабаровского «Амура» заработал 7 (3+4) очков. Форвард закончил серию с коэффициентом полезности «+3», также на его счету 10 силовых приемов.

    Лучшим новичком стал нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов, в пяти матчах серии против «Нефтехимика» забросивший 4 шайбы и отметившийся одним результативным пасом. Также он нанес 21 бросок и провел 6 силовых приемов.

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