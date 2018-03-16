«Магнитка» в овертайме обыграла АК «Барс»

Подопечные Виктора Козлова одержали победу со счетом 4:3 в овертайме.
В основное время матча в составе «Барса» отличились Иржи Секач, Станислав Галиев и Атте Охтамаа. В то же время у гостей по шайбе на свой счет записали Мэтт Эллисон, Войтек Вольски и Евгений Тимкин.
Победу «Магнитке» в овертайме принес точный бросок Вольски, который, таким образом, оформил дубль.
Второй матч серии команды проведут 17 марта в Казани.
КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Секач — 1 (Ландер, Азеведо), 16:36 — 1:0. Галиев — 4 (Косов), 22:56 — 2:0. Эллисон — 2 (Денисов, Чибисов), 25:19 — 2:1. Вольски — 3 (Мозякин), 32:56 — 2:2. Охтамаа — 1 (Ткачев, Клинкхаммер), 42:06 — 3:2. Тимкин — 3 (Кокарев, Осала), 51:45 — 3:3. Вольски — 4 (Мозякин), 68:49 — 3:4.Вратари: Гарипов — Кошечкин.Штраф: 4 — 8.Броски: 36 (12+7+14+3) — 47 (15+11+11+10).