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    Кожевников призвал вернуться к идее сокращения КХЛ через год

    КХЛ
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    Александр Кожевников
    На фото:Александр Кожевников
    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предложил отложить идею с сокращением КХЛ до следующего сезона.

    «Я двумя руками "за" повышение конкуренции в лиге, но не ценой исчезновения клубов, воспитывающих молодежь и работающих на национальные сборные.

    Не буду спорить с тем, что руководство новокузнецкого "Металлурга" год назад где-то само спровоцировало КХЛ на жесткое решение о сокращении. Но посмотрите, что получилось: Новокузнецк стал середняком ВХЛ, с огромным трудом проходит в плей-офф третий клуб Казахстана — "Сарыарку".

    А молодые новокузнечане, массово уехавшие в Казань, шанса не получают — в "Ак Барсе" и без них есть шесть пятерок. Да и о каком прогрессе юниоров речь, если вчера казанский "Ирбис" в первом матче плей-офф МХЛ был разгромлен "Мамонтами Югры" — 1:9?

    СМИ: КХЛ не допустит два клуба к следующем сезону

    Так что здесь главный проигравший — российский хоккей, рискующий потерять новокузнецкую школу, одну из ведущих в стране.

    Все клубы, работающие на национальный хоккей, на сборные, надо однозначно оставлять, тут двух мнений быть не может. Но при этом угроза о сокращении КХЛ мне нравится в роли своеобразной дубины, которая заставляет клубы шевелиться.

    Так что, думаю, с учетом победы на Олимпиады нам нужно провести спокойный сезон, без революций. А через год, может быть, к идее вернуться», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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