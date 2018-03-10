Козлов: Не знаю, прибавляет ли «Магнитка» по ходу серии или нет

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал победу в матче ссо счетом 4:1.

«Очень хорошее начало было за соперником, заставили нас пятиться к своим воротам. Василий Кошечкин старался держать, как мог, но пропустили.

Затем удачно забил Алексей Береглазов, большинство разыграли. Потом — молодцы, дотерпели, помогли Кошечкину отыграть хороший матч.

Прибавляет ли команда в ходе серии? А вам со стороны как кажется? Я доволен игрой своей команды. А прибавляют или нет, не знаю.

Для меня главное, что ребята выходят, выкладываются, играют с самоотдачей, желанием. А остальное уже на ваш взгляд», — передаёт слова Козлова «Чемпионат».