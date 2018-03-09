Защитник СКА дисквалифицировал на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ дисквалифицировал защитника петербургскогона два матча, сообщается на официальном сайте лиги.

Игрок был удален до конца игры в матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (2:0) за атаку Дмитрия Кагарлицкого.

На основании представленных материалов СДК решил оставить без изменений наложенное на Белова за нарушение на 58-й минуте наказание по правилу 540б (атака в голову или шею) – большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Таким образом, хоккеист пропустит первые игры серии полуфинала Западной конференции.