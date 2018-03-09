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    Защитник СКА дисквалифицировал на два матча

    КХЛ СКА
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    Антон Белов
    На фото:Антон Белов
    Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ дисквалифицировал защитника петербургского СКА Антона Белова на два матча, сообщается на официальном сайте лиги.

    Игрок был удален до конца игры в матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (2:0) за атаку Дмитрия Кагарлицкого.

    На основании представленных материалов СДК решил оставить без изменений наложенное на Белова за нарушение на 58-й минуте наказание по правилу 540б (атака в голову или шею) – большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

    Таким образом, хоккеист пропустит первые игры серии полуфинала Западной конференции.

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