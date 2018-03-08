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    Крикунов: Не боимся усталости Коваржа, он всегда хочет играть один

    Автомобилист Металлург Мг КХЛ
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    Владимир Крикунов
    На фото:Владимир Крикунов
    Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги четвёртого матча серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (2:1, 2-2 в серии).

    «Я скажу, что нам не очень хотелось проигрывать. Да и нельзя в такой ситуации, при счёте в играх 1-2. Поэтому ребята старались сегодня, бились, боролись, молодцы.

    Всем спасибо за самоотдачу, за то, что старались выполнить установку, сделать всё, что можно для победы. Хорошо, что в конце забили и удержали этот счёт.

    Не боимся ли, что Коварж подустанет после четырёх игр подряд? Нет, не боимся. Он, кстати, и сам хочет играть один всегда. Целый сезон практически отыграл, может, 5-6 игр пропустил.

    Михнова заменил на Симакова? А они друг друга меняют. Тому 36, и этому 36. Вот и меняются», — цитирует Крикунова официальный сайт «Металлурга».

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