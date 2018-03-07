«Магнитка» вышла вперёд в серии с «Автомобилистом»

В составе победителей по шайбе забросили Сергей Мозякин, Ян Коварж и Евгений Тимкин.
Отметим, что для Мозякина эта шайба стала 500-й в чемпионатах России.
Единственная шайба гостей на счету Анатолия Голышева.
Подопечные Виктора Козлова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1. Следующая игра пройдет 8 марта в Магнитогорске.
КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Голышев — 2 (Чесалин), 16:38 — 0:1. Мозякин — 2 (бол., Ли, Коварж), 35:53 — 1:1. Коварж — 1 (Мозякин, Вольски), 48:35 — 2:1. Тимкин — 1, 57:00 — 3:1.Вратари: Кошечкин — Коварж (59:04).Броски: 33 (7+18+8) — 27 (11+8+8).Штраф: 6 — 10.