«Магнитка» вышла вперёд в серии с «Автомобилистом»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(3:1) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Сергей Мозякин, Ян Коварж и Евгений Тимкин.

Отметим, что для Мозякина эта шайба стала 500-й в чемпионатах России.

Единственная шайба гостей на счету Анатолия Голышева.

Подопечные Виктора Козлова благодаря этому успеху вышли вперёд в серии: 2-1. Следующая игра пройдет 8 марта в Магнитогорске.