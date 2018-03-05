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    «Автомобилист» сравнял счет в серии с «Магниткой»

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    «Автомобилист» — «Металлург»
    На фото:«Автомобилист» — «Металлург»
    В Екатеринбурге состоялся второй матч плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

    Матч завершился победой хозяев льда со счетом 2:1.

    В составе «Автомобилиста» по шайбе забросили Александр Кучерявенко (в первом периоде) и Егор Миловзоров (во втором периоде), а у «Металлурга» отличился Денис Платонов (также во втором периоде).

    Таким образом, счет в серии сравнялся — 1:1.

    Гол Мозякина помог «Магнитке» выиграть у «Автомобилиста»

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восточная конференция. Второй матч
    «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Кучерявенко — 1 (Крикунов), 12:18 — 1:0. Миловзоров — 1 (Крикунов, Мегалинский), 20:27 — 2:0. Платонов — 1 (Тимкин, Осала), 30:10 — 2:1.Вратари: Коварж — Самсонов (59:28).Штраф: 4 — 35.Броски: 22 (10+8+4) — 26 (6+15+5).Счет в серии: 1-1
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