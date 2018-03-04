«Тампа-Бэй» по буллитам одолела «Филадельфию»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛодержала победу по буллитам над— 7:6 пб.

В составе «молний» дубли на свой счёт записали Стивен Стэмкос и Виктор Хедман, ещё по голу забили Дэн Джирарди и Джей Ти Миллер, победный буллит реализовал Брейден Пойнт.

Россиянин Никита Кучеров сделал 3 результативные передачи за 20 минут 8 секунд на площадке. Защитник Михаил Сергачев отыграл 14 минут 25 секунд и набрал «-2».

Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 43, а в серии буллитов не позволил соперникам поразить свои ворота.

У «Филадельфии» шайбы забросили Нолан Патрик, Якуб Ворачек, Роберг Хег, Иван Проворов, Йори Лехтеря и Клод Жиру.

Так же на счету Проворова два ассиста. Россиянин за 23 минуты 49 секунд на льду заработал показатель «+2» и был признан третьей звездой матча.