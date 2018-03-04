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    «Тампа-Бэй» по буллитам одолела «Филадельфию»

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз
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    «ТАмпа-Бэй» — «Филадельфия»
    На фото:«ТАмпа-Бэй» — «Филадельфия»
    В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу по буллитам над «Филадельфией Флайерз» — 7:6 пб.

    В составе «молний» дубли на свой счёт записали Стивен Стэмкос и Виктор Хедман, ещё по голу забили Дэн Джирарди и Джей Ти Миллер, победный буллит реализовал Брейден Пойнт.

    Россиянин Никита Кучеров сделал 3 результативные передачи за 20 минут 8 секунд на площадке. Защитник Михаил Сергачев отыграл 14 минут 25 секунд и набрал «-2».

    Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 43, а в серии буллитов не позволил соперникам поразить свои ворота.

    У «Филадельфии» шайбы забросили Нолан Патрик, Якуб Ворачек, Роберг Хег, Иван Проворов, Йори Лехтеря и Клод Жиру.

    Так же на счету Проворова два ассиста. Россиянин за 23 минуты 49 секунд на льду заработал показатель «+2» и был признан третьей звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 7:6 Б (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Патрик — 10 (бол., Жиру, Ворачек), 7:08 — 0:1. Стэмкос — 26 (бол., Хедман, Кучеров), 8:16 — 1:1. Ворачек — 14 (Патрик), 14:30 — 1:2. Хегг — 3 (Лотон, Проворов), 18:07 — 1:3. Хедман — 10 (Стэмкос, Кучеров), 25:57 — 2:3. Джирарди — 4 (Стэмкос, Хедман), 32:47 — 3:3. Лехтеря — 2 (Уил, Филппула), 36:15 — 3:4. Проворов — 12 (Филппула), 41:06 — 3:5. Миллер — 14 (Гурд, Пойнт), 44:23 — 4:5. Стэмкос — 27 (Кучеров, Киллорн), 47:38 — 5:5. Хедман — 11 (Стэмкос), 50:03 — 6:5. Жиру — 23 (Кутюрье, Проворов), 57:07 — 6:6.Победный буллит: Пойнт.Вратари: Василевский — Мразек.Броски: 35 (6+10+15+4) — 43 (14+11+14+4).Штраф: 12 — 4.
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