«Спартак» одолел «Динамо» в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(4:3) в последний день регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «красно-белых» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Дергачёв, Лукаш Радил, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл.

У «Динамо» голы на счету Юусо Хиетанена, Владимира Брюквина и Ильи Никулина.

Это четвертая победа красно-белых в дерби в этом сезоне, принесшая им путевку в плей-офф.

Красно-белые вышли в плей-офф впервые с 2011 года, бело-голубые впервые в истории КХЛ остались без плей-офф.

«Спартак» занял седьмое место в Западной конференции и в 1/8 финала сыграет против ЦСКА.