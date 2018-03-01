«Спартак» одолел «Динамо» в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ

В составе «красно-белых» заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Дергачёв, Лукаш Радил, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл.
У «Динамо» голы на счету Юусо Хиетанена, Владимира Брюквина и Ильи Никулина.
Это четвертая победа красно-белых в дерби в этом сезоне, принесшая им путевку в плей-офф.
Красно-белые вышли в плей-офф впервые с 2011 года, бело-голубые впервые в истории КХЛ остались без плей-офф.
«Спартак» занял седьмое место в Западной конференции и в 1/8 финала сыграет против ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Голы: Дергачев — 7 (Кольцов, Хохлачев), 15:33 — 1:0. Хиетанен — 8 (бол., Рылов, Игнатушкин), 23:42 — 1:1. Брюквин — 14 (А. Алексеев, Игумнов), 24:42 — 1:2. Радил — 16 (Калинин), 30:41 — 2:2. Лещенко — 11 (Дергачев, Хохлачев), 46:08 — 3:2. Максвелл — 12 (бол., Лаюнен, Стоа), 52:39 — 4:2. Никулин — 12 (Хиетанен, Терещенко), 58:39 — 4:3.Вратари: Беспалов — Еременко (57:20 — 58:39, 58:48).Броски: 31 (9+8+14) — 37 (13+15+9).Штраф: 6 — 10.