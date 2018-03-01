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    «Салават Юлаев» переиграл АК «Барс» в матче лидеров Востока КХЛ

    КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
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    «Салават Юлаев» — АК «Барс»
    На фото:«Салават Юлаев» — АК «Барс»
    В последний день регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома принимал АК «Барс».

    «Зеленое дерби» завершилось со счетом 4:2.

    У хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Гончаров, Илья Зубов, Вячеслав Солодухин и Антон Бурдасов. У гостей голы на свой счет записали Иржи Секач и Артем Лукоянов.

    «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте, АК «Барс» выиграл Восточную конференцию.

    КХЛ: определились все пары плей-офф Восточной конференции

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Гончаров — 2 (Хартикайнен, Умарк), 7:39 — 1:0. Зубов — 5 (Умарк), 19:52 — 2:0. Секач — 16 (бол., Азеведо, Ландер), 30:11 — 2:1. Лукоянов — 7 (Свитов, Бурмистров), 31:49 — 2:2. Солодухин — 6 (Коротков), 33:05 — 3:2. Бурдасов — 15 (бол., Умарк, Ткачев), 46:49 — 4:2.Вратари: Налимов — Шарыченков (57:48).Штраф: 6 — 8.Броски: 19 (8+3+8) — 54 (12+21+21).
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